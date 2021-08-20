شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعمق من خسائره – تحليل – 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% بما يعادل -1.15 نقطة ليستقر على سعر 195.36 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 202.65، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 191.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط