شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.51% بما يعادل -1.53 نقطة ليستقر على سعر 99.73 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 94.25، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 104.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه