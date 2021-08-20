شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.91% بما يعادل -3.22 نقطة ليستقر على سعر 165.59 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 162.55، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 174.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه