شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.74% بما يعادل 10.89 نقطة ليستقر على سعر 637.66 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 610.55، ليستهدف مستوى المقاومة 670.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد