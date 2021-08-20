شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 19-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جلاكسو سميثكلاين، العربية للأسمنت، الدلتا للسكر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية للدواجن. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جلاكسو سميثكلاين، العربية للأسمنت، الدلتا للسكر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية للدواجن.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه. البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 46.2 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 58.2 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.7 مليون سهم، 400 سهم، 5500 سهم، 3.1 مليون سهم، 859.1 ألف سهم، 503 ألف سهم، 73.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 22 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 1.7 مليون سهم، 400 سهم، 5500 سهم، 3.1 مليون سهم، 859.1 ألف سهم، 503 ألف سهم، 73.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات التعمير والاستشارات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 22 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، سبيد ميديكال 80 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3 ملايين سهم.





لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 6 شركات وهم أوراسكوم للتنمية مصر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أسمنت سيناء، الدلتا للسكر، النصر للأعمال المدنية لمخالفتهم قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 29 شركة مهلة 15 يوم بعد انتهاء المهلة الأولى طبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية وهي (الصناعات الغذائية العربية-دومتي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، شركة مستشفى كليوباترا، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، لصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون، تنمية للاستثمار العقاري).