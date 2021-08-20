الاقتصاد

الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى 9 أشهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

 

أضاف مؤشر الدولار قرابة 0.15 % إلى مستوى 93.68 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.56 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.51 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي.

 

أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي فى 13 آب/أغسطس لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 قبل تفشي فيروس كوفيد-19 فى الولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد الأسبوع الجاري،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا حتى اللحظة بنسبة 1.25 % ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي ،بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

 

زادت تلك العمليات هذا الأسبوع ، بعدما عزز تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،من احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى الأجل القريب.

 

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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