شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بالإضافة إلى استمرار المخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 23.08$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.23$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 23.32$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،فى ظل هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي .

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.75% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي ، بالتزامن مع مخاوف حيال الطلب الصيني.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى خلال هذا العام عند 93.68 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء المركزي الأمريكي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

أظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بشكل حاد فى تموز/يوليو ،بعد التفشي الجديد لجائحة فيروس كورونا ،بالتزامن مع الفيضانات التي عطلت النشاط التجاري ، الأمر الذي زاد المخاوف حيال أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن و السلع فى العالم.