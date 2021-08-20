شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 783 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم...الذهب عيار 21 يسجل 783 جنيها
الذهب عيار 18 يسجل 671 جنيها
الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها
الجنيه الذهب 6264 جنيها
أونصة الذهب 1784 دولارا
تحسم مبيعات التجزئة البريطانية حركة الذهب بختام جلسات هذا الأسبوع اليوم الجمعة، حيث يغلق السوق العالمي بساعة متأخرة من مساء اليوم، وسط حركة محدودة للذهب هذا الأسبوع.
ومن المقرر اليوم الجمعة 20 أغسطس إعلان مبيعات التجزئة البريطانية ومبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية في كندا وهو ما يساهم في رسم حركة أسعار الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر أمس الخميس إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.
صعود الدولار يؤثر على حركة الذهب بصورة مباشرة، حيث يهبط الذهب يفعل حركة صعود الدولار بسبب ارتفاع تكاليف حيازة الذهب، لكن مؤشرات أخري لها علاقة بحركة المعدن النفيس قد تؤدي إلي تغيرات كبيرة الساعات القادمة.