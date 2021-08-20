شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 783 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في مصر هبوط محدود بقيمة جنيه واحد فقط قبل قليل وسط ترقب لما يسفر عنه وضع الإغلاق الأسبوعي لسعر الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد السوق في كل أسبوع حركة كبيرة في الأسعار بختام جلسات التداول الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم...الذهب عيار 21 يسجل 783 جنيها

الذهب عيار 18 يسجل 671 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها

الجنيه الذهب 6264 جنيها

أونصة الذهب 1784 دولارا

تحسم مبيعات التجزئة البريطانية حركة الذهب بختام جلسات هذا الأسبوع اليوم الجمعة، حيث يغلق السوق العالمي بساعة متأخرة من مساء اليوم، وسط حركة محدودة للذهب هذا الأسبوع.

ومن المقرر اليوم الجمعة 20 أغسطس إعلان مبيعات التجزئة البريطانية ومبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية في كندا وهو ما يساهم في رسم حركة أسعار الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر أمس الخميس إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.

صعود الدولار يؤثر على حركة الذهب بصورة مباشرة، حيث يهبط الذهب يفعل حركة صعود الدولار بسبب ارتفاع تكاليف حيازة الذهب، لكن مؤشرات أخري لها علاقة بحركة المعدن النفيس قد تؤدي إلي تغيرات كبيرة الساعات القادمة.