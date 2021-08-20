شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.18دولار و 63.61للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، واصلت تراجعها، كما أنها في طريقها لتحقيق خسارئر أسبوعية تتعدى 5%.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط ".
واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس الجاري.