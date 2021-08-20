شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 66.18دولار و 63.61للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 66.18 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.61 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، واصلت تراجعها، كما أنها في طريقها لتحقيق خسارئر أسبوعية تتعدى 5%.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق وسجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% فقط مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط ".

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس الجاري.