شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 20-8-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصرى، بالبنوك العاملة فى مصر خلال اجازتهم الاسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.23جنيه للشراء، و18.42جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.30 جنيه للشراء. 18.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23 جنيه للشراء. 18.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.23 جنيه للشراء. 18.42 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء. 18.44 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.25 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.25 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.25 جنيه للشراء. 18.45 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.33 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.33 جنيه للشراء. 18.46 جنيه للبيع.