الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.7100، ونتوقّع كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6990، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7225 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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