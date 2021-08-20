شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 0.7100، ونتوقّع كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 0.6990، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7225 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط