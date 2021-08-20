شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 64.55، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 67.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.55 والمقاومة 67.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط