شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 1770.00 والمقاومة 1797.00، ليبقى سيناريو الحركة الجانبية قائماً حتى الآن، مع الإشارة إلى أننا بانتظار تخطي أحد المستويات المذكورة لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي