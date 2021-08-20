شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من التداولات السلبية ويحاول تأكيد العودة إلى القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستويات 1.3570 ثم 1.3500 كمحطات رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3540 والمقاومة 1.3680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط