شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 20-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بثبات الحاجز المستقر عند 128.80 مشكلا بذلك موجات سلبية جديدة لنلاحظ وصوله بذلك للهدف الأول المستقر عند 128.15, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتمركزه ضمن مستوى تشبع البيع, سيزيد من فرص استئنافه للهبوط لنبقى بانتظار تحقيقه للمزيد من الأهداف السلبية والتي تتمثل بمستوى 127.60 و 126.65 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.60 و 127.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط