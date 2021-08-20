شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط-تحليل - 20-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على مساره التصحيحي الهابط لنلاحظ تسجيله حاليا لأهداف إضافية بملامسته لمستوى 149.25 متأثرا بشكل عام بسلبية المؤشرات الرئيسية والتي تستمر بتقديم العزم السلبي حتى هذه اللحظة.

سنعتمد حاليا على تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي عند 151.25 ليزيد ذلك من فرص هبوط التداولات نحو دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 148.60 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.20 و 148.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط