شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لكسر الدعم– تحليل - 20-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر البلاتين أي هدف سلبي جديد نظرا لتمركزه فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 949.80, لكن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبثبات الحاجز المستقر قرب 1040.80, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق السعر للكسر المطلوب ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإضافية والتي قد تبدأ من 910.00 و 859.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 949.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط