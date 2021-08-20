شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير الماضي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 463.36 نقطة ، بفعل تسارع عمليات البيع وجني الأرباح.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.75 % ، تاليه قطاع التعدين والموارد الأساسية ، مع استمرار هبوط أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الجاري ،فمؤشر ستوكس أوروبا منخفضا 2.1% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير الماضي.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح بعد مكاسب قياسية بالفترة الأخيرة ، تتراجع الأسهم الأوروبية ،فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،خاصة بعد محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس في وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.1% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس قرابة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3%.