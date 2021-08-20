شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفضل طلب الملاذ الآمن وقوة الدولار الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بفضل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ،ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع الدولار الأمريكي القوى مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5% إلى 1,788.43$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,780.24$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,778.75$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نحو 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,795.54$ للأونصة.

يدعم الارتفاع الحالي فى أسعار الذهب ،نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ،مع تزايد قيود الإغلاق والعزل الصحي فى أسيا لمحاولة السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا مرة أخرى.

وأيضا تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة من معظم أنحاء العالم خاصة من أوروبا وأسيا ،والتي تؤكد أن الاقتصادات العالمية لم تتعافي بشكل كامل من الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى خلال هذا العام عند 93.67 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 27/28 تموز/يوليو الماضي ،رأي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي إمكانية تخفيف برنامج شراء السندات هذا العام ،إذا استمر الاقتصاد فى التحسن كما هو متوقع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,015.10 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 نيسان/أبريل 2020.