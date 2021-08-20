شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،وبعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى المملكة المتحدة ،أظهرت انخفاضا كبير غير متوقعا فى مبيعات التجزئة البريطانية خلال تموز/يوليو.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.3609$ الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3637 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3642$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.85% مقابل الدولار ،بأكبر خسارة يومية منذ 18 حزيران/يونيو الماضي ،بعد بيانات قوية عن إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالجنيه الإسترليني منخفضا حتى اللحظة بنسبة 1.8% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،و بأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو.

وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى نحو شهرين إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،خاصة بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وفى المقابل أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،تباطؤ فاق التوقعات لوتيرة التضخم فى المملكة المتحدة خلال تموز/يوليو ،الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية على البنك المركزي البريطاني ، وقلص من احتمالات تشديد السياسة النقدية البريطانية فى الأجل القريب.

وأظهرت بيانات اليوم فى لندن ،هبوط مبيعات التجزئة البريطانية خلال تموز/يوليو لأدنى مستوى فى ستة أشهر ،فى أحدث مؤشرات تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من هذا العام ، وحاجته إلى استمرار الدعم النقدي لأطول فترة ممكنة.