شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 20-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 20-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وثبت سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.23 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال اجازتهم الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.23 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.36 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.