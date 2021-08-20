شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بعد الوصول إلى مناطق 62.65 يوم أمس، ليختبر حاجز 64.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 61.55 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 65.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط