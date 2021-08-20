شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ السابع من تموز/يوليو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.72، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.62، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 109.89.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.5% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني المستثنى منها الطعام الطازج انكماش 0.2% مقابل نمو 0.2% في القراءة السنوية لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.4%، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.6% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%.