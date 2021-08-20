شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأدنى له في تسعة أشهر أمام الدولار في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1685 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1674، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1688، بينما حقق الأدنى له عند 1.1673.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 9.2% مقابل 8.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.