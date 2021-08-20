شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة البريطانية تحسم حركة الذهب بختام جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم مبيعات التجزئة البريطانية حركة الذهب بختام جلسات هذا الأسبوع اليوم الجمعة، حيث يغلق السوق العالمي بساعة متأخرة من مساء اليوم ، وسط حركة محدودة للذهب هذا الأسبوع.

ومن المقرر اليوم الجمعة 20 أغسطس إعلان مبيعات التجزئة البريطانية ومبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية في كندا وهو ما يساهم في رسم حركة أسعار الذهب في البورصات العالمية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

شهد سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية أمس تراجع محدود وطفيف حيث تسجل اونصة الذهب سعر 1789 دولار مقابل 1792 دولار ، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في مصر اليوم لتنزل لمستوي 784 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر أمس الخميس إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 93.434.

صعود الدولار يؤثر على حركة الذهب بصورة مباشرة، حيث يهبط الذهب يفعل حركة صعود الدولار بسبب ارتفاع تكاليف حيازة الذهب، لكن مؤشرات أخري لها علاقة بحركة المعدن النفيس قد تؤدي إلي تغيرات كبيرة الساعات القادمة.