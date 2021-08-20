شكرا لقرائتكم خبر عن واردات التبغ المصرية تتراجع بقيمة 20 مليون دولار فى مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من التبغ تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ المفروم أو المكبوس نحو مليون و887 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت 22 مليون و163 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 20 مليون و276 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من التبغ جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و220 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2 مليار و21 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 199 مليون و239 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة كلا من الزيوت وشحوم ودهون حيوانية ونباتية بقيمة 21 مليون و899 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 150 مليون و671 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 128 مليون و772 ألف دولار، يليها اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 310 مليون و550 ألف دولار، مقابل 196 مليون و643 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 113 مليون و907 ألف دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.1%.