شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الفرنك صعوبة في تخطي مستوى 0.9200، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت الآن، وقد يرتكز على مستوى 0.9135 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.9135، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 0.9265 وتمتد إلى 0.9345.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد