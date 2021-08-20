شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الممتد – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض بشكل قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7100، ويتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص مواصلة الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى مناطق 0.6990 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7225.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7070 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط