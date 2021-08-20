شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بتحقيق الأهداف السلبية – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليتحرك حول مستوى 66.70 الآن، حيث تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح الآن، بينما يستمر السعر بالتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 64.55، مع التذكير بأهمية الثبات دون 67.70 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.55 والمقاومة 67.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط