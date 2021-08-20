شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية هادئة في محاولة للزحف نحو هدفنا المنتظر عند 22.90، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يستهدف تجاوز المستوى المذكور ومن ثم التوجه نحو 22.00 كهدف تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجّحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 23.75 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.70 والمقاومة 23.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط