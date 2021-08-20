شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار جانبي – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار جانبي، محصوراً بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1797.00، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات الجانبية خلال الجلسات القادمة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1825.15، بينما يمثّل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه لاختبار مستوى 1735.00 كهدف سلبي أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي