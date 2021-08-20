شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الممتد – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالاندفاع صعوداً لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2805، واخترقه بقوة مع افتتاح اليوم ليبتعد عنه ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3000.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1.2805 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد