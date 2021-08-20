شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارات إيجابية – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 111.00 كمحطة تالية.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 109.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد