شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالانخفاض – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3680 واندفع هبوطاً ليقترب من هدفنا التالي المنتظر عند 1.3570، معززاً فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى الأطول، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى مناطق 1.3500 بشكل مباشر.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3540 والمقاومة 1.3680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط