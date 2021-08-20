شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو متماسك بشكل سلبي – تحليل - 20-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون حاجز 1.1700، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.1605 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1780 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1590 والمقاومة 1.1740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط