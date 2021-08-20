الاقتصاد

اليورو متماسك بشكل سلبي – تحليل - 20-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون حاجز 1.1700، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.1605 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1780 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1590 والمقاومة 1.1740

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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