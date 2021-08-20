شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية مع القلق من متحور دلتا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الجمعة عقب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في مؤتمر سوق العملات الأجنبية 2021 عبر الإنترنت، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي القلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا عالمياً.

هذا وينتاب المستثمرين المخاوف وعودة الإغلاق في بعض الاقتصاديات العالمية الكبرى، بالأخص عقب أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الأربعاء الماضي إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، وجاء عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر نظراً لجائحة كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 209.20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,390,467 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 4,544 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.40% ليخسر 7.58 نقطة ويصل إلى المستوى 1,889.61، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.68% ليخسر هو الأخر 184.52 نقطة ويصل إلى المستوى 27,096.65.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 2.40% ليخسر 116.91 نقطة ويصل إلى المستوى 4,745.23، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.66% ليخسر هو الأخر 57.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,408.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.61% ليخسر 661.80 نقطة ويصل إلى المستوى 24,654.53، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.80% ليخسر هو الأخر 24.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,073.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.19% ليخسر 24.55 نقطة ويصل إلى المستوى 12,932.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 3.47 نقطة ويصل إلى المستوى 7,468.10.