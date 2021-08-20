شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط لليوم السادس مع تزايد إصابات كوفيد-19 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 7:40 صباحًا, 20 أغسطس 2021 م
المناطق - وكالات
سجلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لليوم السادس على التوالي لتصل أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، إثر تراجع المستثمرين بسبب مخاوفهم من ضعف الطلب العالمي وسط تفشي حالات الإصابة بكوفيد -19.
وخسر خام برنت 1.78 دولار ، أو 2.6٪ ، ليستقر عند 66.45 دولارا للبرميل ، بعد أن لامس 65.57 دولارا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.71 دولار ، أو 2.6٪ ، إلى 63.50 دولارا للبرميل.