تراجع أسعار النفط لليوم السادس مع تزايد إصابات كوفيد-19

المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لليوم السادس على التوالي لتصل أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، إثر تراجع المستثمرين ‏بسبب مخاوفهم من ضعف الطلب العالمي وسط تفشي حالات الإصابة بكوفيد -19.‏

وخسر خام برنت 1.78 دولار ، أو 2.6٪ ، ليستقر عند 66.45 دولارا للبرميل ، بعد أن لامس 65.57 ‏دولارا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.71 دولار ، أو 2.6٪ ، إلى 63.50 دولارا للبرميل.