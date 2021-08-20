شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتسليم قطع أراضى المصريين بالخارج داخل القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز مستمر في تسليم جهاز قطع أراضي مشروع بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع بالمدينة، لافتا إلي ان اخر موعد للانتهاء من تسليم كافة قطع الارضي هو 26 سبتمبر المقبل .

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم القطع من 43 : 75، يوم الأحد المقبل، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 101 : 124، يوم الخميس 26/8/2021.

وقال: إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K ، أرقام ( 7 – 27 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 67 - 91 )، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع أرقام ( 93 – 94 – 97 – 98 – 99 - 100 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 - 135 )، يوم الخميس 2/9/2021، والقطع أرقام ( 136 – 137 – 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 145 – 146 – 147 – 149 – 159 – 163 – 165 – 167 – 170 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 188 – 190 – 193 )، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع أرقام ( 194 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 212 – 213 – 214 – 216 – 217 – 220 - 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وأضاف: أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I ، ( 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 )، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع أرقام ( 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 75 – 86 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 )، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع بالمنطقة J ، أرقام ( 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 -31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 )، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع أرقام ( 39 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 72 - 70 – 71 – 72 - 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 )، يوم الخميس 16/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة B ، أرقام ( 22 – 29 – 30 – 31 – 32 – 58 – 59 – 64 – 66 – 76 – 78 – 79 – 105 – 106 – 107 – 108 – 114 – 116 – 142 - 143 – 144 – 145 – 154 )، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع أرقام ( 155 – 166 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 187 – 188 – 189 – 214 – 215 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 247 – 248 - 249)، والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.