شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد أسوء أداء أسبوعي في عام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وليعد بصدد أسوء أداء أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في مؤتمر سوق العملات الأجنبية 2021 عبر الإنترنت ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الأمريكي في أخر جلسات هذا الأسبوع الذي حمل في طياته كشف بنك الاحيتاطي الفيدرالي عن محضر اجتماع الأخير.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 0.7131 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7145، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 0.7126، بينما أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7156.

هذا وتابعنا الأربعاء الماضي كشف الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد 27-28 تموز/يوليو وتم خلاله البقاء على الفائدة صفرية ما بين الصفر و0.25% وبرنامج شراء السندات عند 120$ مليار، مع الإشارة إلى أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.