شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط تعرف على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على الانتهاء من الخطوات الخاصة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويحظى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية، لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية

1- سيتم تطبيق المشروع بـ 9 محافظات بالمرحلة الأولى فى أول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية

1- المستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.

2- اختيار المحافظات بناء على أربعة مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا

3- يهدف الى تمكين المرأة المصرية اقتصاديا عن طريق أنشطة مختلفة منها مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر

4- تدريب 2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية على ريادة الأعمال.

5- مزايا مادية للأسرة التي لديها حد أقصى طفلين، وسيتم تجريم عدم تسجيل المواليد.

6- خصصت الحكومة 2.9 مليار جنيه بالعام الأول للمشروع تنمية الأسرة المصرية

7- يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر

8- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة

9- تقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات.

10- تشغيل 20 مركزا ضمن خطة العام الأول ضمن اطار إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة