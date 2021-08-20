شكرا لقرائتكم خبر عن للمبتدئين: أعرف أهم 30 مصطلحا اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأ بدراسة مجال الإقتصاد قد يبدو لك في البداية أنه معقد وكثير المصطلحات والتعريفات، لكن الأمر ليس كذلك، الإقتصاد بشكل عام هو أحد أهم العلوم على الإطلاق، ويمكن تطبيقه والاستفادة منه على مستوى الدولة، والأسرة، والمؤسسة، والفرد.

ففي هذه المقال سيتم تعريف اهم المصطلحات الاقتصادية بطريقة مبسطة لفهمها بسهولة

وفيما يلي أبرز وأهم مصطلحات علم الإقتصاد:

1-الاقتصاد

الإقتصاد نشاط طبيعي يهدف إلى إدارة الموارد بدءاً من إنتاجها مروراً بتوزيعها وانتهاء باستهلاكها بشكل موزون، ويعرف الاقتصاد في اللغة العربية بالتوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير.

2- الناتج الإجمالي المحلي

حجم السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة، ويشمل إنتاج الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب.

3- الناتج الإجمالي القومي

الناتج الإجمالي القومي هو حجم السلع والخدمات المنتجة بواسطة مواطني دولة ما داخل أو خارج حدود الدولة، فمثلاً إنتاج الشركات الإماراتية داخل الولايات المتحدة يحسب ضمن الناتج الإجمالي القومي للأمارات .

4- الموازنة العامة

الموازنة العامة أو الميزانية هي البيان المالي السنوي للدولة، وهو تقرير يحتوي على إيرادات الدولة (مصادر الدخل) ومصروفاتها (ما سيتم إنفاقه) لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد

5- عجز الموازنة

عجز الموازنة هو التغير السلبي في ميزانية الدولة في نهاية السنة المالية، أي زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها.

6- فائض الموازنة

فائض الموازنة هو التغير الإيجابي في ميزانية الدولة في نهاية السنة المالية، أي زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها.

7- التقشف

التقشف هو برنامج اقتصادي تفرضه الدولة لتقليل الاستهلاك، وزيادة حجم الإنتاج والادخار، وذلك لسد عجز الموازنة أو التعافي من أزمة اقتصادية.

8- الميزان التجاري

الميزان التجاري هو جزء من ميزان المدفوعات وهو عبارة عن حجم تجارة السلع خارج حدود الدولة، وهو ما يعرف بالاستيراد والتصدير.

9- عجز الميزان التجاري

عجز الميزان التجاري هو انخفاض حجم صادرات الدولة مقارنة بحجم وارداتها.

10 - فائض الميزان التجاري

فائض الميزان التجاري هو عكس عجز الميزان التجاري، وهو ارتفاع حجم صادرات الدولة مقارنة بوارداتها.

11 -العرض والطلب

العرض والطلب هو نسبة المعروض من سلع وخدمات مقابل نسبة الطلب عليها، وهو العامل الأول في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات ، فإذا زاد العرض وقل الطلب تنخفض الأسعار. والعكس إذا قل العرض وزاد الطلب تزيد الأسعار، وإذا تساوى العرض والطلب يحدث توازن في الأسعار.

12- الفائدة

الفائدة هي النسبة المئوية المفروضة على القروض خلال عام واحد، وتحدد بالنظر إلى عوامل متعددة أهمها حجم القرض ومدة سداده.

وترتبط الفائدة عادة بالاستثمار، فإذا زادت الفائدة زادت تكلفة الاستثمار، وإذا قلت الفائدة قلت تكلفة الاستثمار، لذلك حينما ترتفع الفائدة في دولة ما يقل الاستثمار فيها.

13 - الفائدة البسيطة

الفائدة البسيطة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض، فعند أخذ قرض بقيمة 100 جنيه بفائدة 5٪؜ مستحق السداد على 10 أشهر بواقع عشرة جنيهات شهرياً.

يصبح المبلغ المستحق في الشهر الأول10.5 جنيه ، والشهر الثاني أيضاً 10.5 جنيه ،وهكذا الى نهاية سداد القرض

14-الفائدة المركّبة

الفائدة المركبة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة، فعند اقتراض مبلغ 100 جنيها بفائدة 5% يكون المبلغ المستحق في الشهر الأول 100.5 جنيها، وفي الشهر الثاني تحسب الفائدة على 100.5 جنيها وليس 100 جنيها أصل القرض، فيكون المبلغ المستحق هو 10.25 جنيها وهكذا ولا تحسب على أصل القرض فقط كما في الفائدة البسيطة.

15- الإحتياطي النقدي الأجنبي

الإحتياطي النقدي الأجنبي هو مجموع ما تمتلكه الدولة من العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، داخل البنوك المركزية والرسمية للدولة.

16-الغطاء النقدي

الغطاء النقدي هو نسبة من الذهب يتم على أساسها تحديد قيمة النقود الورقية المتداولة في الأسواق، وقد تحول الغطاء النقدي إلى الدولار الأمريكي بدلاً من الذهب

17 - السوق السوداء

السوق السوداء هي أسواق غير رسمية تنشأ لسببين، إما ندرة السلع، أو تحديد أسعارها بواسطة الدولة بما لا يتناسب مع البائع أو المشتري، وتعرف أيضاً بسوق الظل

18-السوق الحرة

السوق الحرة هي أسواق لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ولها ثلاثة أقسام رئيسية (مدن حرة – مناطق حرة – أسواق حرة) وتوجد عادة في الموانئ والمطارات ، أو في المدن الساحلية في حالة المدن الحرة، وتكون أسعار السلع فيها أقل بكثير من السلع الموجودة في الأسواق العادية.

19-أسعار السوق

أسعار السوق هي قيمة المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق

20-اقتصاد السوق

اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يقوم على حرية تبادل السلع والخدمات بين المنتجين والمستهلكين بأسعار تحدد على أساس العرض والطلب.

21-الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي هو الاقتصاد الذي يهتم بالشؤون والقرارات الاقتصادية للدول وكل ما يتعلق بالمواطن ويؤثر في مستواه المعيشي.

22-الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد الجزئي هو الاقتصاد الذي يهتم بالشؤون والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الخاصة.

23-التضخم

هو إرتفاع الأسعار بشكل زائد عن الحد، او انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

ويحدث التضخم لأسباب متعددة أهمها عدم وجود غطاء نقدي للنقود الورقية المطبوعة مما يفقد تلك الأوراق قيمتها.

24-الدين المحلي

الدين المحلي هو مجموع الأموال التي تقترضها الدولة محلياً من مواطنيها عن طريق السندات وأذون الخزانة.

25 - الدين الخارجي

الدين الخارجي هو مجموع قروض الدولة من بنوك ومؤسسات أجنبية مثل صندوق النقد الدولي أو عن طريق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.

26-الدين العام

الدين العام هو مجموع ديون الدولة الداخلية والخارجية، ويطلق عليه أيضاً الديون السيادية.

27-أذون الخزانة

أذون الخزانة هي نوع من الاستثمار قصير الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لسد عجز الموازنة أو لإنشاء وتمويل مشاريع قومية، مقابل فائدة تحددها للمستثمر.ومدة إستحقاقها (حصول المستثمر على أصل القرض) لا تزيد عن سنة واحدة.

28-السندات الحكومية

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار طويل الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للإقتراض لتمويل مشاريع قومية أو سد عجز الموازنة، مقابل فائدة تحددها للمستثمر.

وتختلف عن أذون الخزانة بمدة الاستحقاق التي تزيد عن سنة وتصل إلى عشر سنوات.

29-معدل النمو

معدل النمو هو النسبة المئوية لزيادة إيرادات الدولة خلال مدة محددة

30 -النظام الرأسمالي

النظام الرأسمالي هو نظام اقتصادي يتيح الملكية الخاصة للموارد الإنتاجية والاقتصادية من قبل أصحاب رؤوس الأموال، أي أنه نظام يقوم على حرية المنافسة وتفوق المجتهد، لكنه لا يمنع الاحتكار.