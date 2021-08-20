شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن زيادة رسوم خدمات "365" على الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات في بيان رسمي عن أنها بصدد اتخاذ قرار بزيادة رسوم الاشتراك على خدماتها المرتبطة بـ"مايكوسوفت 365" والتي تشمل تطبيقات "وورد" و"إكسل" والتي كانت تعرف في السابق باسم "أوفيس 365".



وصرح نائب رئيس شركة "مايكوسوفت" "جاريد سباترو" أن قرار زيادة الرسوم يعد بمثابة أول تحديث للأسعار منذ إطلاق خدمات "أوفيس 365" قبل 10 سنوات.



هذا، وقد عززت "مايكروسوفت" خدمات "365" وأضافت إليها تطبيقات "تيمز" و"باور بلاتفورم" و"وايت بورد" بجانب تطبيقات أخرى.



وذكرت الشركة الأمريكية في بيان أن سعر "مايكروسوفت 365 بيزنس بيزك" المخصص للشركات سوف يرتفع من 5 إلى 6 دولارات شهريا، كما سترفع الشركة سعر "مايكروسوفت 365 بيزنس بريميم" من 20 دولار إلى 22 دولار شهريا، بينما سترتفع رسوم خدمة "بريميم أوفيس 365 إي 5 تاير" إلى 38 دولارا من 35 دولار شهريا.



وأوضحت الشركة أن قرار زيادة الأسعار المذكور سوف يتم البدء بتفعيله رسميا في الأول من مارس/آذار عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الخميس عند 296.7 دولار.