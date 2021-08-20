شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تتجاوز "وول مارت" من حيث المبيعات للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجحت "أمازون دوت كوم" في تجاوز "وول مارت" من حيث المبيعات للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك مع إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وهو ما يدعم عمليات "أمازون" في التجارة الإلكترونية.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المستهلكين أنفقوا ما يزيد عن 610 مليارات دولار على شراء منتجات من "أمازون دوت كوم" على مدار الاثنى عشر شهراً المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران.



بالمقارنة، كشفت "وول مارت" عن بيانات بتحقيق مبيعات قدرها 566 مليار دولار في الأشهر الاثنى عشر المنتهية بنهاية يونيو/حزيران.



من ناحية أخرى، أعلنت "أمازون" عن خطتها لافتتاح متاجر تقليدية كبرى في الولايات المتحدة على غرار متاجر "وول مارت"، وهو ما يظهر سعي "أمازون" للاستحواذ على نصيب من كعكة المتسوقين التقليديين بجانب التجارة الإلكترونية.



وأوضحت مصادر مطلعة أن "أمازون" تنوي افتتاح بعض متاجرها التقليدية أولا في ولايتي "اوهايو" وكاليفورنيا" الأمريكيتين.



تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" كانت قد اشترت متاجر "هول فودز" للبقالة ضمن خطوات لدخول عالم التجارة التقليدية.