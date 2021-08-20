شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تنوي المساهمة في توفير موارد المياه في عدة دول حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية اليوم الخمس عن أنها تخطط للمساهمة في جهود توفير موارد المياه في عدد من الدول على مستوى العالم، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومكافحة التغيرات المناخية وما يترتب عليها من آثار كالجفاف.



وكشفت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية عن أنها تخطط لاستعادة كميات من المياه بأكثر من التي تستهلكها بحلول عام 2030.



هذا، وأوضح مسؤولو "فيسبوك" في حوار لشبكة "سي إن بي سي" بأن الشركة سوف تركز جهودها على المناطق التي تعاني من مشاكل في توفير المياه خاصة تلك التي تعاني من مستويات خطرة تتعلق بالمياه.



وأشاروا إلى أن العالم يشهد تأثيرات قاتلة من التغيرات المناخية في الوقت الحالي مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، وجميعها كوارث تتعلق بالمياه.



ومن بين الدول التي تسعى "فيسبوك" لبذل جهود بها لتوفير المياه الهند وسنغافورة وأيرلندا وبريطانيا والمكسيك، وسوف تتعاون الشركة الأمريكية مع "ليمنو تيك" المعنية بموارد المياه والبيئة.