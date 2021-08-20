شكرا لقرائتكم خبر عن 92.5 ألف محفظة استثمارية جديدة للأفراد خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني من العام الحالي الصادرة عن هيئة السوق المالية، عن ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسة إلى 9.296 مليون محفظة، مقابل 9.203 مليون محفظة بالربع الأول من عام 2021، بزيادة 92.5 ألف محفظة، وبارتفاع قدره 1% على أساس ربعي.

وقالت النشرة: إن عدد الأفراد ممن يمتلكون محافظ في سوق الأسهم الرئيسة بلغ 5.661 مليون فرد، بزيادة 0.6%، مقارنة بـ5.630 مليون فرد في الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت النشرة إلى أن عدد الأفراد الذكور ممن لديهم محافظ في سوق الأسهم الرئيسة بلغ 4.224 مليون فرد، في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 4.225 مليون فرد في الربع الأول من 2021، وبارتفاع قدره 0.5%، بينما بلغ عدد الأفراد الإناث 1.416 مليون فرد مقابل 1.404 مليون وبزيادة تقدر بنحو 0.9%.

وأوضحت النشرة أن عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد ارتفع على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من 2020 بنسبة 2.3%، إذ سجلت في الربع الثاني من العام الماضي نحو 9.087 مليون محفظة استثمارية.

ولفتت النشرة إلى أن عدد الأفراد ممن لديهم محافظ استثمارية في سوق الأسهم الرئيسة، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.6%، إذ سجل إجمالي عدد الأفراد في الربع الثاني من 2020 نحو 5.518 مليون فرد.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الذكور ممن يمتلكون محافظ استثمارية في سوق الأسهم ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.2%، إذ سجلت في الربع المقارن 4.153 مليون فرد، وأفادت النشرة بأن عدد الإناث المستثمرات في محافظ الأفراد ارتفع على أساس سنوي من 1.365 مليون إلى 1.416 مليون بزيادة 3.7%.