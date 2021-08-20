شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، حيث تراجع "داو جونز" متأثرا ببيانات اقتصادية ضعيفة، في حين تمكن "ناسداك" و"إس أند بي 500" من الإغلاق على ارتفاع.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أظهر في محضر اجتماعه – الذي انعقد في يوليو/تموز الماضي – مناقشات دارت بين الأعضاء حول بدء خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وأوضح الفيدرالي أن الخفض التدريجي في حجم مشتريات السندات لن يكون له علاقة بقرار رفع الفائدة من عدمه.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 348 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 377 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 362 ألفا.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.77 دولار وأغلق عند 63.60 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.6% أو ما يعادل 1.78 دولار وأغلق الخام عند 66.45 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 34894 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34997 نقطة وأقل مستوى عند 34690 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4406 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 4418 نقطة وأقل مستوى عند 4367 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 14541 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14610 نقاط وأقل مستوى عند 14423 نقطة.