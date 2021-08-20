شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تهبط 2% في ختام الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن الطلب العالمي.



وفي تقريرها الشهري الصادر مؤخرا، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنتاج المحلي من الذرة بنسبة 2.7% كما خفضت توقعاتها بشأن حصاد الصويا بنسبة 1.5% نتيجة جفاف الطقس وتراجع المساحات المزروعة.



وأوضح التقرير أيضا أن حصاد القمح في الولايات المتحدة مكتمل تقريبا بينما سيبدأ حصاد الذرة والصويا في الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة سوف يصل إلى 14.750 مليار بوشل بناء على متوسط إنتاج 174.6 بوشل عن كل فدان.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2% إلى 5.50 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.60 دولار وأقل سعر عند 5.46 دولار.