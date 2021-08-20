شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض وسط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أظهر في محضر اجتماعه – الذي انعقد في يوليو/تموز الماضي – مناقشات دارت بين الأعضاء حول بدء خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 348 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 377 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 362 ألفا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 23.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 23.5 دولار وأقل سعر عند 23.08 دولار.