شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع بضغط من قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل قوة العملة الأمريكية فضلا عن المخاوف المتصاعدة بشأن كورونا.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا، ويخشى محللون من تدخل البنوك المركزية بشكل إضافي نتيجة تفشي سلالة "دلتا".



ويخشى محللون من تفاقم أزمة كورونا مجددا وإجبار الحكومات على إعادة فرض قيود الإغلاق الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



كانت بيانات حكومية صادرة أمس قد كشفت عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 2% خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 2.3%، وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8% دون توقعات بارتفاع نسبته 2%.



وارتفع مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 3.8% في يوليو/تموز بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 3.6%، كما قفز مؤشر أسعار المنازل بنسبة 13.2% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 11.3%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.363، وسجل أعلى سعر عند 1َ.3761 وأقل سعر عند 1.3635.