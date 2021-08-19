شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جلاكسو سميثكلاين، العربية للأسمنت، الدلتا للسكر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية للدواجن. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جلاكسو سميثكلاين، العربية للأسمنت، الدلتا للسكر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصرية للدواجن.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه. البورصة تربح 5.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.207 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 7.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 46.2 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 58.2 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4195 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3870 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 37.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 15.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 33.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.21%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بسعر إغلاق 10.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 16.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 17.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 37.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.40%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 5.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.